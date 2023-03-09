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Ünlü model Cara Delevingne'den itiraf: Bağımlılık tedavisi gördüm

Geçen yıl uyuşturucu madde etkisindeyken görüntülenen Cara Delevingne, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu. Bir süre bağımlılık sorunu olduğunu kabul etti ve tedavi görmeye başladığını itiraf etti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:08
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Cara Delevingne'den itiraf: Bağımlılık tedavisi gördüm!

Ünlü model Cara Delevingne'den itiraf: Bağımlılık tedavisi gördüm
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Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, geçen yıl uyuşturucu madde etkisindeyken çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Delevingne'nin günlerdir banyo yapmamış gibi görünen, hareketlerini kontrol edemez durumdaki hali çok konuşulmuştu.

Vogue dergisine kapak olan Delevingne, verdiği röportajda, sevenlerini korkutan fotoğraflarını gazetelerin manşetlerinde gördükten ve durumunun kötü olduğunu fark ettikten sonra, madde bağımlılığı tedavisi gördüğünü açıkladı.

30 yaşındaki Delevingne, "O noktada anlaşılabilir bir şekilde benim için endişelenen birçok insan vardı. Ben ise gerçekten endişelenmiyordum. Çünkü bu hastalığın doğası bu. Bağımlılık böyle bir şey" dedi.

Tam olarak uygulamayacağı bir 'hafta uyuşturucu maddeye ara verme' gibi hızlı bir çözüm denemek yerine, uzun vadeli bir tedaviye girmesi gerektiğini fark eden ünlü model, "Ayık olmanın tadını çıkarıyorum" diye konuştu.

"Dışarı çıkıp dans etmek ve iyi vakit geçirmek, insanlarla derin sohbetler ve bağlantılar kurmak en sevdiğim şeylerden biri" diyen Delevingne, toparlanma yerine şifalanma terimini tercih ettiğini de belirterek, bunu şifalanmanın sürekli yaptığı bir şey olması nedeniyle tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Dört aydır uyuşturucu madde kullanmayan, terapi, yoga ve devam eden tedavinin yardımıyla iyileşen Delevingne, "Bu sürecin elbette iniş çıkışları var ama çok şey fark etmeye başladım. İnsanlar benim hikayemin sadece 'Bakın, ben bir bağımlıydım ve şimdi ayığım ve hepsi bu' dediğim bir okul sonrası özel programı olmasını istiyorlar. Ama bu o kadar basit değil. Bir gecede olmuyor" dedi. 
 

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