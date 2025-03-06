Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah (24) için katılan Remezan Kazaylek ile 381'e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!

2012 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 60 aile, çocuklarına kavuştu.

Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!

Evlat nöbetindeki aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah için gelen babası Remezan Kazaylek'in de katılımıyla 381'e çıktı.

Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!

'ŞANLIURFA'DA KAYBOLDU'

Oğlu Abdullah Kazaylek için evlat nöbetine katıldığını belirten Remezan Kazaylek, "Diyarbakır'dan katılıyorum. Oğlum için buraya geldim.

Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!

Oğlum sen neredesin, beni duyuyorsan, bana haber ver, yanına geleyim. Oğlum 24 yaşındaydı, Şanlıurfa'da çalışıyordu ve orada kayboldu.

Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!

Hiç haber alamadığım için Irak'a bile gittim" dedi.

Son Haberler
İlhan Şeşen'den kötü haber: Durumu kritik
İlhan Şeşen'den kötü haber: Durumu kritik
Otoyoldaki korkunç kaza: 2 ölü
Otoyoldaki korkunç kaza: 2 ölü
Gecekonduda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Gecekonduda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Fenerbahçe derbilere yabancı hakem istiyor!
Fenerbahçe derbilere yabancı hakem istiyor!
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı