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Nesli tükenen caretta caretta kabuğundan tespih yaptılar! Vicdansızlar bunu da yaptı

Dünyada nesli tehlike altındaki türlerden caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, internetten 850 ile 6 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:01
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Caretta caretta kabuğundan satılık tespih. Bu kadarına da pes dedirten satış

Nesli tükenen caretta caretta kabuğundan tespih yaptılar! Vicdansızlar bunu da yaptı
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Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesindeki caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden satışa çıkarılıyor. İlanlarda orijinal olarak gösterilen caretta caretta tespihler, 850 liradan 6 bin liraya kadar fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Tespihleri satanların, ilanların 'açıklama' kısımlarına ise "Palet caretta. Muazzam kondisyon, muazzam temizlikte. 925 ayar gümüş üstü altın kaplama püskül. 1 adet yedek habbe ve sistem parçaları", "Alman caretta tesbih. AVM'den alındı. 2 bin 500 lira civarı, 1500 liraya bırakıyorum", "Orjinaldir" yazdıkları görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

(Kaynak: DHA)

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