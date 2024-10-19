Caretta carettaların feci ölümü

Kaynak: İHA
Caretta carettaların feci ölümü

Antalya’nın Alanya ilçesinde son bir haftada 2 caretta caretta kafası kopartılarak öldürüldü.

Keşifli Sahili'nde 15 Ekim tarihinde yaşanan olayın ardından ikinci ölüm vakası Yeşilöz Sahili'nde yaşandı. Köpeğini gezdirmek için Yeşilöz sahilinde yürüyen Güldane Şahin, caretta carettayı kafası koparılmış bir şeklide ölü buldu.

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Aynı zamanda doğa ve hayvan gönüllüsü olan Şahin, geçtiğimiz günlerde aynı kaybın Keşefli sahilinde de yaşandığını dile getirdi.

Güldane Şahin, "Ağlamak geliyor içimden, çok üzgünüm. Yeşilöz sahilinde kafası koparılmış bir caretta caretta olduğunu gördüm, Buradan balıkçıklar kooperatifine seslenmek istiyorum. Artık bu katliama son verin, ağlarınızı yenileyin" dedi.

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