Cari denge 9 ayın en yüksek açığını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Cari denge 9 ayın en yüksek açığını verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisan ayında 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık meydana geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verileri kapsamında, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak kaydedildi.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Nisanda yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar olarak kaydedildi.

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