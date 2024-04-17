Cari işlemler hesabında büyük açık

Kaynak: AA
Cari işlemler hesabında büyük açık
Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu.

TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna gre şubat 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

Dış ticarette ödemeler dengesi tanımlı açık ise şubat ayında 4 milyar 751 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler ise 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 4 MİLYAR 415 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ OLDU

Şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 142 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, portföy yatırımlarında 4 milyar 415 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 136 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 98 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 659 milyon dolar, 3 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 696 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 220 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden ise 274 milyon dolar net azalış olmak üzere toplamda 54 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 115 milyon dolar ve 265 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde şubatta 6 milyar 230 milyon dolarlık net azalış oldu.

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