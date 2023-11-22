Çarkıfelek yarışması geri mi dönüyor? Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Fenomen yarışma programı Çarkıfelek yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Mehmet Ali Erbil’in uzun süre sunduğu Çarkıfelek yeni sunucusuyla kaldığı yerden devam edecek. Peki, Çarkıfelek yarışması geri mi dönüyor? Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Çarkıfelek yarışması geri mi dönüyor? Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Çarkıfelek yarışması tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Daha önce Halit Kıvanç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek yarışması yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Peki, Çarkıfelek yarışması geri mi dönüyor? Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

ÇARKIFELEK YARIŞMASI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

6 Ocak 1975 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan yarışma bugüne kadar birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Daha önce birçok ismin sunduğu Çarkıfelek yarışmasının yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu.

Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

ÇARKIFELEK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak.

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