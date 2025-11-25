Sessizliğini koruyan Tarık Tarcan’ın güncel hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir zamanların “en yakışıklı” manken ve oyuncusu Tarık Tarcan, şöhret basamaklarını hızla tırmandıktan sonra 32 yaşında her şeyi bırakıp İstanbul’u terk etmişti.

Erken çekilişi için yıllar önce “Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım” demişti.

Mankenlikten sunuculuğa, oyunculuktan işletmeciliğe kadar pek çok alanda iz bırakan 68 yaşındaki Tarık Tarcan, bugün doğayla baş başa sakin bir hayat sürüyor.

Şu anda yılın yarısını Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde, diğer yarısını ise Marmaris Bozburun’da geçiren Tarık Tarcan, deniz ve doğa tutkusuyla günlerini dolduruyor.

Kaptanlık ehliyeti sahibi olan ünlü isim, düzenli spor yapıyor, tenis turnuvalarına katılıyor.

Sosyal medyada hâlâ büyük ilgi gören Tarık Tarcan, hayranlarıyla bağını hiç koparmadı.

TARIK TARCAN KİMDİR?

14 Nisan 1958 Mudanya doğumlu Tarık Tarcan, Osmanlı Kayı Boyu soyundan gelir.

Bursa’da eğitimini tamamlamasının ardından spor akademisi için İstanbul’a geldi, ancak Vakko’nun mankeni olunca hayatı değişti.

Yüzlerce defile ve reklam filminin ardından sinemaya adım attı. 1984’te “Fahriye Abla” ile başlayan oyunculuk kariyeri onlarca film ve diziyle sürdü.

Show TV’deki Çarkıfelek, Star TV’deki En Büyük Yarışma ve Bu Yarışma programlarıyla milyonların sevgilisi oldu.1991’de her şeyi bırakıp Antalya Kaleiçi’ne yerleşti, 5 yıl restoran işletti.

Son yıllarda Bozburun’un sakinliğinde deniz ve doğayla iç içe yaşıyor.

Gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çeken Tarık Tarcan, Bursa Gemlik’te zeytin depoları ve arsalar sahibi.

2015’te Çağan Irmak’ın “Nadide Hayat” filminde Demet Akbağ’la başrol paylaşmıştı.