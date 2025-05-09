Carlo Ancelotti yeni takımıyla imzaya hazır

Kaynak: Haber Merkezi
Carlo Ancelotti yeni takımıyla imzaya hazır

Real Madrid ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımına imza atıyor.

Şampiyonlar Ligi serüvenine bu sezon erken nokta koyan ve La Liga'da lider Barcelona'yı takip eden Real Madrid'te teknik adam değişikliği gerçekleşecek.

Carlo Ancelotti'nin yerine eski Real Madrid oyuncusu ve Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso gelecek.

BREZİLYA YENİ ADRESİ OLUYOR

Ancelotti'nin rotası ise Güney Amerika olacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre Ancelotti'nin Brezilya ile 2026 Dünya Kupası için yaptığı sözlü anlaşma hala geçerli ve imza atmaya hazır. CBF ile Real Madrid arasında yaşanan zamanlama sorunlarının ardından Carlo, El Clásico'nun ardından İspanyol ekibinden ayrılacak. Brezilya Federasyonu, Ancelotti'nin imza atmasını bekliyor.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu 'hazırlanın' diyerek duyurdu
Ekrem İmamoğlu 'hazırlanın' diyerek duyurdu
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında
Bahçeli’den DEM Partili isme tebrik telefonu!
Bahçeli’den DEM Partili isme tebrik telefonu!
Galatasaray'dan harika dönüş: Şampiyonlar Ligi kupası için bir adım kaldı
Galatasaray'dan harika dönüş: Şampiyonlar Ligi kupası için bir adım kaldı
Mansur Yavaş'tan sürpriz ziyaret
Mansur Yavaş'tan sürpriz ziyaret