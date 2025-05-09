Carlo Ancelotti yeni takımıyla imzaya hazır

Şampiyonlar Ligi serüvenine bu sezon erken nokta koyan ve La Liga'da lider Barcelona'yı takip eden Real Madrid'te teknik adam değişikliği gerçekleşecek.

Carlo Ancelotti'nin yerine eski Real Madrid oyuncusu ve Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso gelecek.

BREZİLYA YENİ ADRESİ OLUYOR

Ancelotti'nin rotası ise Güney Amerika olacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre Ancelotti'nin Brezilya ile 2026 Dünya Kupası için yaptığı sözlü anlaşma hala geçerli ve imza atmaya hazır. CBF ile Real Madrid arasında yaşanan zamanlama sorunlarının ardından Carlo, El Clásico'nun ardından İspanyol ekibinden ayrılacak. Brezilya Federasyonu, Ancelotti'nin imza atmasını bekliyor.