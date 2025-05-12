Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen açıklandı

Brezilya Milli Takımı, 65 yaşındaki tecrübeli isimle 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Tarihi zaferlerin sembolü olan Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues tarafından Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklandı" denildi.



BREZİLYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Anlaşmanın ardından Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın başına getirmek, stratejik bir hamleden çok daha fazlasıdır. Bu, dünyaya en yüksek kürsüdeki yerimizi yeniden almakta kararlı olduğumuzun bir ilanıdır. O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi dünyanın en büyük milli takımının başında. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli sayfalarını yazacağız" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak eleme maçlarında ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine Reggiana'da başlayan Ancelotti, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid'i çalıştırdı. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa kazandı.