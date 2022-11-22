Carmen Operası, bir kez daha nefes kesti

Sanatseverlerin, bir kez daha çok yoğun ilgi gösterdiği, Fransızca seslendirilen 4 perdelik eser, gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan "Carmen"in librettosu Prosper Mérimée'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır. İlk kez 1875 yılında Paris'de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, ne yazık ki Bizet'nin ölümünden sonra, muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır.

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya'nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Carmen operasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası'nı, Zdravko Lazarov yönetti. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa ve çocuk korosu şefliğini Sercan Gazeroğlu üstlendi.

Barbora Hitay'ın "Carmen" rolü ile sahnede olduğu gecede "Don José" rolüne Serkan Bodur , "Micaëla" rolüne Hande Soner Ürben, "Escamillo" rolüne ise Alper Göçeri hayat verdi. "Zuniga" rolünde Göktuğ Alpaşar; "Moralès" rolünde Emrah Erdem Gedik, "Frasquita" rolünde Anna Sirel Etyemez; "Mercédès" rolünde E. Tuğba Tekışık; "Le Dancaïre" rolünde Cengiz Arslan, "Le Remendado" rolünde Berk Dalkılıç sahnedeydi.