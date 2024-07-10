Caroline Koç Eda Erdem ile Halas 71'de turladı

Rahmetli Mustafa Koç’un eşi ve Haremlique, Selamlique markalarının sahibi iş insanı Caroline Koç’tan sürpriz bir hareket geldi.

EDA ERDEM İLE TEKNEYE ÇIKTILAR

Kolay kolay ortalıkta gözükmeyen Caroline Koç Fenerbahçe Medicana’nın kaptanı Eda Erdem ile buluştu.

İkilinin buluşma noktası Caroline Koç’un 2021 yılında devrettiği Halas 71 teknesi oldu.

Eda Erdem ile teknede çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Caroline Koç altına “Eda’yla çok keyifli bir sabah” notunu düştü.

VİDEO ÇEKİMİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İkilinin bir araya gelmesindeki sebebin Caroline Koç’un Selamlıque markası için başlattığı video serisi olduğu düşünülüyor

CAROLINE KOÇ KİMDİR

1971 yılında İzmir'de doğan Caroline Koç, St. George's International School ve Babson Üniversitesi'nde eğitim gördü. İş hayatına atıldıktan sonra 1992-1998 yılları arasında Edwards of Hisar'da yöneticilik yapan Caroline Koç 1998 yılında ise kendi girişimiyle İlkadım Çocuk Eğitim ve Oyun Merkezi'ni kurdu.

Girişimcilik ruhuna sahip olan Caroline Koç, 2008 yılında Haremlique Istanbul'u ve 2009 yılında Selamlique Türk Kahvesi'ni kurdu. 2016 yılından beri ise bu iki markanın yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak da aile şirketinde aktif rol almaktadır.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük bir önem veren Caroline Koç Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı'nın ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın Kurucu Üyesi olarak görev yapmaktadır.