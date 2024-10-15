Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çarpışıp alev alan otomobillerin sürücülerinden Musa Şen (25) hayatını kaybetti, Ramazan G. (19) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Kayıkçılar yol ayrımında meydana geldi. Ramazan G. idaresindeki 14 GD 651 plakalı otomobil, Musa Şen yönetimindeki 14 EV 416 plakalı otomobile sol arkadan çarptı. Otomobiller alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilleri söndürdü. Sağlık ekibi otomobilinde sıkışan Musa Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Ramazan G. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi