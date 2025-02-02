Çarpmanın şiddetiyle bir başka araca çarparak durabildi! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karaman’da bir bulvar üzerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi Ahi Evran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 BOS 479 plakalı otomobil ile Y.E.O. yönetimindeki 70 EE 383 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çarpmanın şiddetiyle bir başka araca çarparak durabildi! Yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle bir başka araca çarparak durabildi! Yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle bir başka araca çarparak durabildi! Yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle bir başka araca çarparak durabildi! Yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle bir başka araca çarparak durabildi! Yaralılar var

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