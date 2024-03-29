Çarptığı minibüs karşı şeride geçti; kaza kamerada

Kazada can kaybı yaşanmazken, minibüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, 29 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Keçiören yönüne ilerleyen bir otomobil, hatalı sollama yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde gitmekte olan 06 BFL 379 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşan minibüs, karşı şeritten gelen dolmuşla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Kazanın tam anı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin minibüsle çarpışması ve minibüsün refüjü aşarak karşı şeride geçmesi görülüyor. Kazada can kaybı yaşanmazken, minibüs ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.