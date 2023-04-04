Carrefour’dan alınan sigara böreğinin içinden çıkan 'yok artık' dedirtti

Editör: Hamza Bölükbaşı

Ekonomist Emre İşlek Carrefour’dan aldığı sigara böreğinin içine koyulan peyniri görünce şok yaşadı. İşlek o anların fotoğrafını çekip hemen takipçileriyle paylaştı ve tepkisini dile getirdi.

Enflasyon sebebiyle vatandaşın cebine giren maaş anbean erirken gıda sektöründeki fiyat artışı her geçen gün artıyor. Mağazalar fiyat artışının tamamını müşteriye yansıtmamak için ise malzemeden çalıp fiyata müdahale ediyor.

Türkiye’de de çok sayıda mağazası bulunan Carrefour’un sattığı sigara böreğine de koyulan peynir ise son skandal olarak karşımıza çıktı.

“BÖREĞİN İÇİNE PEYNİR KOYMAMIŞLAR”

Ekonomist Emre İşlek aldığı böreğin fotoğrafını çekerek görüntülerdeki sigara böreğinin içine komik denecek kadar az peynir koyulduğu görüldü. İşlek bu duruma “Carrefour’dan hazır sigara böreği aldım. İçine peynir koymamışlar. Böreğin kulağına peynir diye fısıldamışlar” dedi.

İşlek’in paylaşımına şu yorumlar geldi: