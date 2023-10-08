çArşı bu kez Beşiktaşlı futbolculara karşı: İstanbulspor karşısında protesto kararı

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, Lugano maçının bitiminde tribünlere çağrılmalarına rağmen sahaya dönmeyen Beşiktaşlı futbolcuları bugün oynanacak İstanbulspor maçında protesto edecek.

çArşı bu kez Beşiktaşlı futbolculara karşı: İstanbulspor karşısında protesto kararı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre ekibi Lugano’yu konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu.

Maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, Beşiktaş yönetimi de seçim kararı almıştı.

ÇARŞI’DAN PROTESTO KARARI

Maçın hemen ardından ise taraftarlar, soyunma odasının yolunu tutan oyuncuları destek vermek için sahaya davet etmiş, ancak gelen olmamıştı.

Beşiktaş’ın taraftar gruplarından çArşı, bu tavırları nedeniyle Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolcuları protesto etme kararı aldı.

Grubun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Büyük Beşiktaş taraftarına çağrımızdır.

Şanlı Beşiktaş'ın taraftarları olarak; Lugano maçı sonrasında iyi günde kötü günde takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı ve destek olduğumuzu göstermek amacıyla bütün takımı soyunma odasından sahaya davet ettik.

Bu isteğimize kulak asmayıp lüks arabalarına binip stattan kaçarcasına ayrılan futbolculara hepsinin gelip geçici, kalıcı olanın biz taraftarların olduğunu göstermek amacıyla; yarın İstanbulspor maçının ilk 5 dakikası susup futbolcuları protesto ederek buranın Beşiktaş olduğunun farkına varmalarını sağlayacağız.

Biz formaların arkasında yazan isimlere değil göğüslerinde taşıdıkları Beşiktaş armasına aşığız.

Hepiniz gelip geçicisiniz ama biz kalıcıyız.

Beşiktaş'ın sahibi taraftardır."

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