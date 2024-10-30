Çarşı'dan taraftara çağrı: Sessiz protesto

Beşiktaş'ın Çarşı grubu, sosyal medya üzerinden taraftarlara çağrıda bulunarak, sessiz protesto düzenleyeceğini duyurdu.

Beşiktaş taraftarını davet için gün ve saat veren taraftar grubu birlik mesajını ön plana çıkarttı.

İşte Çarşı'nın sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj;

Taraftarlarımıza duyurumuzdur!

“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”

Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.

02 Kasım 2024, Cumartesi 17.00 Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı yoldan stada kadar

Hep birlikte, kol kola, omuz omuza sessiz protesto yürüyüşü yapacağız. Tek bir yürek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi…