Casio'nun 50. yılına özel parmak saati satışa çıkıyor

Dünyanın önde gelen saat üreticilerinden Casio, dijital saatlerin 50. yılı şerefine piyasaya sürdüğü yeni CRW-001-1JR modeliyle teknoloji ve tasarımı bir araya getiriyor. İlk olarak Kasım 2024’te Japonya’da tanıtılan bu yenilikçi saat, Avrupa’da Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Fiyatı 119 euro olarak belirlenen bu model, sade ve işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor.

MİNİMAL TASARIM, MAKSİMUM FONKSİYON

CRW-001-1JR, yaklaşık 2,5 cm çapında bir LCD ekrana sahip. Saat, dakikalar ve saniyeleri gösterebilen bu ekran, minimal boyutlarına rağmen oldukça işlevsel. Üç butonuyla alternatif saat dilimleri ve tarih gösterimi gibi özelliklere erişim sağlıyor. Ayrıca, sesli bir alarm yerine, ekranın görsel olarak yanıp sönmesiyle uyarı veren bir sistem kullanılıyor.

DAYANIKLI VE KULLANIŞLI

Ssu geçirmez özelliğiyle öne çıkan bu ringuhr, iki yıl dayanıklı bir pil ile çalışıyor ve kullanıcılar bu pili kolayca değiştirebiliyor. Üstelik farklı parmak ölçülerine uyum sağlayan özel iç klipsli halka aparatı, kullanıcılara konforlu bir deneyim sunuyor. Casio, bu özellikleriyle ürünü hem günlük kullanımda hem de hediye seçeneklerinde ideal bir alternatif haline getiriyor.

Casio bomba gibi dönüyor

SMART YÜZÜKLERDEN FARKLI

Samsung ve Oura gibi markaların akıllı yüzüklerinden farklı olarak, CRW-001-1JR yalnızca zaman ve tarih bilgisi sunuyor. Akıllı fonksiyonlardan feragat eden Casio, bu sade tasarım tercihiyle sadelik ve pratiklik arayan kullanıcıları hedefliyor.

AVRUPA’DA HEYECANLA BEKLENİYOR

Avrupa pazarı, Casio’nun bu nostaljik ama yenilikçi ürününe şimdiden büyük bir ilgi gösteriyor. Hem tasarımı hem de işlevselliğiyle dikkat çeken CRW-001-1JR, koleksiyoncular ve saat tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.