Casus var. Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı açıkladı

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı'nın yıllık raporuna göre, yabancı bir istihbarat teşkilatı, bir başbakanın ailesinden bir kişinin casuslarla temasa geçmesini öneren eski bir politikacıyı işe aldığını aktardı.

ASİO Genel Müdürü Mike Burgess, bu girişime engel olunduğunu fakat birtakım planların halen sürdüğünü anlattı. “Bu politikacı, yabancı rejimin çıkarlarını ilerletmek için ülkesini, partisini ve eski meslektaşlarını sattı" açıklamasını yapan Burgess, olayların birkaç yıl önce gerçekleştirildiğini ifade etti. Avustralya'nın yabancı istihbarat servisi için "öncelikli hedef" olduğunu ileten Burgess, yabancı düşmanın Avustralyalı profesyoneller, memurlar ve akademisyenlerden oluşan ağlara sızmaya adanmış bir "A Takımı" yarattığını da ifade etti.

ASİO, sadece Avustralya'ya ilişkin tehdidi vurgulamak için değil, aynı zamanda yabancı istihbarat teşkilatını "sırrının ortaya çıktığı" konusunda uyarmak için "A Takımı"nın faaliyetlerini duyurmayı seçtiğini söyledi. Burgess, "A Takımı ve ustalarının Avustralya'yı hedef alırlarsa Asio'nun da onları hedef alacağını anlamasını istiyorum. Onların işlerini mümkün olduğu kadar zor, maliyetli ve acı verici hale getireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalar, Avustralya'nın eski saymanı ve ABD büyükelçisi Joe Hockey'in perşembe günü "hainin" kimliğinin kamuya açıklanmasını istemesiyle çok büyük tepkilere yol açtı. Hockey, Avustralyalı yayıncı ABC'ye şu açıklamalarda bulundu: "Kendi topluluklarını temsil eden, ülkeyi temsil eden, daha sonra gidip yabancı bir düşmanla temasa geçen eski bir politikacının olması ve bir şekilde gün batımına doğru yürümelerine izin verilmesi kesinlikle düşünülemez."

Avustralya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles ise, politikacının adının verilmemesi kararına saygı duyduğunu ifade etti fakat muhalefette bulunan Liberal partinin lideri Peter Dutton, söz konusu milletvekilinin ASİO tarafından "ortaya çıkarılması ve utandırılması" gerektiğini vurguladı.

Eski Dışişleri Bakanı Alexander Downer, aktarılan iddiaların milletvekilinin isminin verilmeden paylaşılmasının "aptalca" olduğunu, bu durumun tüm politikacılara karşı "bir taciz fırtınası" yarattığını söyledi.

Burgess, "A Takımı ve ustalarının Avustralya'yı hedef alırlarsa Asio'nun da onları hedef alacağını anlamasını istiyorum. Onların işlerini mümkün olduğu kadar zor, maliyetli ve acı verici hale getireceğiz.” İfadelerini kullandı.