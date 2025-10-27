Türkiye’nin gündemine oturan casusluk soruşturması kapsamında Erkem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı. Soruşturmanın kritik ismi olan Hüseyin Gün ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dosyaya yönelik detaylar ortaya çıktıkça olay da daha ilginç hal almaya başladı.

Geçen Cuma günü operasyonla ilgili Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilendirmede her şeyin Hüseyin Gün’ün üvey oğlu Ü.D.A .’nın (Ümit Deniz Alaçam) ihbarıyla başladığı ifade edildi. Ancak olay ifadeler ortaya çıktıkça ilginç bir hal aldı.

Savcılığının açıklamasına göre ihbarı yapan Ümit Deniz Alaçam Hüseyin Gün’ün üvey oğlu. Hüseyin Gün ise ifadesinde Ümit Deniz Alaçam’ın annesi olan Seher Ercili Alaçam’ın manevi annesi olduğunu söyledi. Merdan Yanardağ da Hüseyin Gün’ü Seher Alaçam’ın oğlu olarak tanıdığını söyledi.



GİZEMLİ KADIN SEHER ALAÇAM



Seher Alaçam’ın adı kamuoyunun gündemine 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun makam odasında çekilen bir fotoğrafla girdi. Seher Alaçam ve Hüseyin Gün 2019 tarihindeki tekrarlanan seçimlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erkem İmamoğlu’nu tebrik etmek için makamında ziyaret ettiler. Bu ziyaret esnasında çekilen fotoğraf da başsavcılık tarafından delil sayıldı. Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu arasındaki doğrudan irtibatın kanıtı olarak gösterildi. Hüseyin Gün’ün ifadesine göre de manevi annesi Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmek istemiş, Necati Özkan’da bu ziyareti ayarlamıştı.

Peki, kim bu Seher Alaçam? Seher Alaçam İstanbul Yeniköy’de bir villada oturuyordu. Taktığı renkli şapkalarla dikkat çeken 24 Temmuz 2022 tarihinde Yeniköy’deki villasında Hüseyin Gün’le birlikteyken öldü. Bebek Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kilyos Mezarlığına defnedildi.



ÖLÜM İLANINDA MAMİ



Seher Alaçam’la ilgili bir ölüm inanı olayı daha da karmaşık hale getirdi. Ümit Deniz Alaçam ve Hüseyin Gün Seher Alaçam’ın vefatı üzerine bir ilan veriyorlar:

“Sevgili annemiz, mamimiz, kutup yıldızımız Seher Alaçam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız sonsuzdur (…) Kudretli, onurlu, akıllı, çok sevecen bir insanın çocukları olmaktan gurur duyuyoruz. Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat meleğimiz. Oğulları: Hüseyin, Ümit.”



Böyle bir ilan verdikten sonra Ümit Deniz Alaçam neden üvey babası olduğunu söyledi Başka bir durum mu vardı? Bu soruların şu anda cevabı yok.



ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞIMINI SİLDİ



Seher Alaçam’la ilgili hiçbir bilgi yok. Sanki gizli bir el Seher Alaçam’la ilgili her şeyi silmiş. Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Seher Alaçam’la ilgili ikinci bir fotoğrafı da ünlü oyuncu Belçim Bilgin’in paylaşmış. Seher Alaçam’ın ölümünden sonra Belçim Bilgin Seher Alaçam’la çekilmiş fotoğrafı sosyal medyasında koyarak, “İstanbul’dan bir Seher Alaçam geçti. Sanki eksik kalacak şehir sensiz. Çok üzgünüm gidişine” diye yazdı. Ancak ortaya çıkan bu son durumdan dolayı Belçim Bilgin paylaşımını kaldırdı.



ÜÇÜ DE AYNI ŞİRKETTE ORTAK



Seher Alaçam, Ümit Deniz Alaçam ve Hüseyin Gün’ün en temel ortak özelliği haklarında bilgilerin yok denecek kadar az olması. Bu üç isim geçmişte ortak şirkette kurmuşlar. Londra merkezli VCCP Limited adlı şirketle 3 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye’de VCCP Reklam Organizasyon Hizmetleri adlı bir şirket kurdular. Şirkette Seher Alaçam, Ümit Deniz Alaçam ve Hüseyin Gün eşit hisselere sahip oldu. Ticaret sicil kaydına göre şirkette her hangi bir faaliyet olmamış. Şirketteki bilgilere göre üçünün de ikametgah adresi Seher Alaçam’ın evi olarak gösterilmiş. Öte yandan Seher Alaçam’ın oğlu Ümit Deniz Alaçam da annesi gibi İngiliz vatandaşı. 1981 yılında doğdu. Londra’da kurulmuş bazı şirketlerin yöneticisi olarak görünüyor.



SEDAT PEKER'İN İDDİASI



Bu şirketten bir yıl sonra Hüseyin Gün, Aytaç Ocaklı ile Avores Uluslararası Ticaret Savunma Sanayi Limited Şirketi’ni kurdu. Bu ortaklık 2 yıl sürdü. Hüseyin Gün 2 yıl sonra hisselerini Aytaç Ocaklı’ya devrederek şirketten ayrıldı. Aytaç Ocaklı FETÖ’den yurtdışına kaçtı. Aytaç Ocaklı’nın FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ü yurtdışına kaçıran isim de olduğu iddia edilmişti. 15 Temmuz döneminde Ukrayna’ya kaçan Aytaç Ocaklı burada ticari faaliyetlerine devam etti. Sedat Peker 28 Haziran 2021 tarihindeki ifşasında Aytaç Ocaklı’nın Ukrayna’nın Lviv şehrindeki alışveriş merkezine çöküldüğünü anlatmıştı. Sedat Peker’in iddiasına göre; FETÖ Borsası’nın kurucularından Burak Başlılar ile savunma sanayi ihaleleri alan Cihan Ekşioğlu, Aytaç Ocaklı hakkında ‘Zekeriya Öz’ü yurtdışına kaçırdı’ diye haberler yaptırmış ve daha sonra alışveriş merkezine çökmüşlerdi. Aytaç Ocaklı’yla ilgili bir başka çarpıcı iddiayı da Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır dile getirmişti. Nuri Gökhan Bozkır, kendisini Aytaç Ocaklı’nın 2021 yılında Ukrayna’dan Romanya’ya kaçırdığını iddia etti.



ŞİRKET KURDUKLARINI SÖYLEMEDİ



Hüseyin Gün, ifadesinde Aytaç Ocaklı ile bağlantısını şöyle anlattı:

“2011 yılında maden ticareti yatırımıyla alakalı kendisiyle bir kez telefonda görüşmüştüm. Bir defa da yüz yüze görüştük. Ticari faaliyetler olmadığından başkaca görüşmemiz olmadı. Faaliyetleri hakkında bilgim yoktur.”

Ancak Hüseyin Gün bu ifadesinde birlikte kurdukları şirketi söylememiş. İki yıl bu şirketin ortağı olarak bulundu.