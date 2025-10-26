Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk operasyonunun merkezindeki isim olan Hüseyin Gün’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberinde Hüseyin Gün’ün itirafçı olup “İngiliz ajanı” olduğunu ifade ettiği yazıldı. Ancak Hüseyin Gün’ün hem emniyet hem de savcılık ifadesinde böyle bir ifade yer almadı.

Hüseyin Gün’ün iki sayfalık savcılık ifadesinde ortağının eski istihbaratçı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Necati Özkan Ekrem İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim Piiq isimli firmam vardı. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisi çalışanıdır. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekip ile birlikte Aaron yapardı. Osint(Açık Kaynak İstihbaratı) programı vardır. Bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında darkweb gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan bana Osint'e bir bakmamı istedi.

Osint7te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada Belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak sadece bilgi temini vardı, herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan'da bu Osint alemine hakimdi. Bende zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz data'dan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendirilen Necati Özkan'dır.”

“İÇ YAZIŞMALARI GÖRÜYORDUK”

Hüseyin Gün geliştirdikleri programda iç yazışmaları gördüklerini iddia ederek şöyle konuştu:

“Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'teki veriler ya hacklenme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur.

Bu sahip olduğumuz imkanın sadece yüzde onudur. Biz ayrıca elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yaptığımız analizleri de ben Necati Özkan ile paylaşıyordum. Bizim şirket olarak sahip olduğumuz çok geniş yetkileri olan yazılımın mucidi Amerika istihbarat servisinde kapalı operasyon direktörüydü. Bu programın adı Pq'dur. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan'a verirdim. Bunları başkana iletmesini söylerdim, o da başkana iletirdir. Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğludur. Yazışmada Mayor olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Bunun anlamı başkan demektir. Cris isimli şahsı 2016 yılından beri İngiltere'den tanırım. Cris eski istihbaratçıdır. 2019 seçiminden sonra Melih Gecek, Necati Özkan, Yavuz Saltık ve Şenay isimli şahıslar vardı. Diğer şahısları emniyetteki ifademde detaylı olarak söyledim.

Şuan tarihleri hatırlamıyorum. Bu toplantıda İstanbul Senin isimli bir projenin tanıtımını yaptık fakat o dönem İstanbul Senin isimli bir uygulama yoktu. Melih Gecek isimli şahıs bildiğim kadarıyla da IT konusunda en yetkili şahıslardan birisiydi. Toplantıda Melih Gecek'in özel sektörde IT olarak tanıttılar. Yakın zamanda da belediyede çalışacağını söylediler. Toplantıya katıldığında belediyede yetkili değildi. Merdan Yanardağ isimli şahıs manevi annemin tanıştırdığı bir kişidir. Onun vasıtasıyla tanıştım. Dönem dönem elden cüzi miktarlarda para verirdim.

Bu parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçtaroğlu'yla yaptığı röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Ama benimkisi tamamen tavsiyeydi. Genel olarak 2019 seçimlerinde yukarıda bahsettiğim gibi analiz ve raporlamalar yaparak İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek oldum. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı. “

Öte yandan Ekrem İmamoğlu Hüseyin Gün’le bir çalışması olmadığını belirterek yalan söylediğini ifade etti.