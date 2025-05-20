Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nu Volkan Konak çarptı!

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Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nu Volkan Konak çarptı!

Volkan Konak'a "Sahnede gebermiş" paylaşımında bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye sürgün edildi.

Volkan Konak'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından "Sahnede gebermiş" paylaşımında bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığın paylaştı.

VOLKAN KONAK PAYLAŞIMI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çıktığı sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Volkan Konak, sahnede yaşamını yitirmişti. Konak’ın ölümüne ilişkin, "Sahnede gebermiş" şeklinde skandal ifadelerde bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu gündem olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

“BİR SAVAŞA GİRİLDİYSE BEDELİNİ DE ÖDEYECEĞİZ”

Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından bu kez de sürgün haberini duyurdu. Mehmetalioğlu, Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını söyledi. Mehmetalioğlu şunları söyledi:

“Arkadaşlar kocaeliye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok.”

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