Çatalca'da 1 kişi alabora olan teknede suya düşerek kayboldu

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalca'daki Durusu Gölü'nde yaşandı. Serkan Tuncay ve İbrahim Sancar iddiaya göre, ördek avlamak amacıyla tekneyle göle açıldı. Olumsuz hava koşulları sonucu bir süre sonra tekne alabora oldu.

Serkan Tuncay, kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıdaki barakaya sığınıp yardım istedi. Olayın haber verilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Serkan Tuncay hastaneye kaldırılırken, gölde kaybolan 55 yaşındaki İbrahim Sancar için arama çalışmalarına başlandı.

Ekipler cumartesi gününden beri Sancar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.