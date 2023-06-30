Catappa Yaprağı nelere iyi gelir

Editör: erkavim Yıldırım

Hint bademi ağacı tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişir ve Hindistan’dan Orta ve Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada bulunur. Ağaçları genellikle yeşil yapraklı ve meyve veren ağaçlardır. Meyveleri yediğinizde tatlı ve biraz tuzlu bir tadı vardır. Ayrıca, bitkinin yaprakları ve kabukları da faydalı olabilir ve çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Latince ismi: Terminalia catappa. Hint bademleri ve kakao aynı şey değildir. Hint Bademleri bir ağaç türüdür ve meyvesi gıda olarak tüketilirken kakao, çikolata ve diğer çikolata bazlı ürünlerin yapımında kullanılan kakao ağacının kurutulmuş ve fermente edilmiş tohumlarıdır. İki bitki farklı türlere aittir ve farklı tat ve özelliklerine sahiptir.

YARARLARI NELERDİR

Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek iyi bir tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri kaynağıdır.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C Vitamini içerir.

Vücudu serbest radikal hasarından korumaya ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek yüksek düzeyde antioksidanlar içerir.

Yapraklar ve kabuk kısmı, artrit gibi durumlarla ilişkili ağrı ve şişliği azaltmada yardımcı olabilecek anti inflamatuar özelliklere sahiptir.

Sağlıklı sindirimi teşvik edebilen ve kabızlığı önleyebilen diyet lifi açısından zengindir.