Cate Blanchett'tan 'orta halli' gafı

Hollywood’un en iyi oyuncularından biri olan Cate Blanchett, 77. Cannes Film Festivali’nde Filistin bayrağı mesajı vererek herkesi şoke etmişti. Bu hareketiyle Gazze mesajı verdiği iddia edilen Blanchett bu kez Cannes’da katıldığı bir konferansta büyük bir gaf yaptı.

Küresel mülteci krizini ele alındığı toplantı da konuşan güzel oyuncu “Ben beyazım ve ayrıcalıklıyım. Orta sınıf bir insanım. Mültecilerin bizim gibi şanslı değil” diyerek büyük bir pot kırdı.

Bu olay sosyal medyada büyük olay yarattı. 95 milyon dolar (3 milyar 58 milyon TL) serveti olduğu bilinen 55 yaşındaki aktrisin bu gafına hayranlarından da farklı yorumlar geldi.

İşte X kullanıcılarının o yorumları:

-Orta sınıf mı? Multi milyoner orta sınıf nasıl oluyor?

-Kendine hakim ol Cate.

-Cate Blanchett, kime kıyasla kendisinin 'orta sınıf' olduğunu düşünüyor? Jeff Bezos'a göre mi?

-Onun 'ayrıcalığı' zenginliğinden geliyor. Ne aptal.

-Affedersiniz. Orta sınıf mı? Cate'in serveti 95 milyon dolar. Artık bu orta sınıf mı sayılıyor?