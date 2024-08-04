Caterina Bosetti Türkiye'yi nasıl yendiklerini açıkladı

Bosetti'den Türkiye açıklaması

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Kadın A Milli Takımımız, C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

İlk 2 maçını kazanan millilerimiz, bu yenilgiye rağmen grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli voleybolcusu Caterina Bosetti, İtalya Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinde Türkiye'yi nasıl yendiklerini anlattı.

Bu sezon VakıfBank'ta oynayacak olan Bosetti, şu ifadeleri kullandı:

"Etkili bir blok defans sistemiyle mükemmel bir voleybol sergileyerek kazandık. Bundan sonra daha önemli maçlar geliyor bu yüzden odaklanmalı ve ayaklarımızı yere basmalı, maçlara bu şekilde yaklaşmaya devam etmeliyiz.

Türkiye'yi servis atarken zor durumda bırakmayı başardık. Çünkü servis karşılayıcıları yoktu. Orta oyuncuları ile oynayacak topa sahip olamadılar. Bloklarımız iyi çalıştı. Maçı kontrol altına aldık ve kazandık."