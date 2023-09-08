Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın son katında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, apartman sakinleri de ekipler tarafından tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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