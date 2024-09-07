Çatıda yapılan mangal 7 itfaiye aracını alarma geçirdi

2 istasyondan 7 itfaiye aracı hemen olay yerine sevk edildi. Ancak çıkan yoğun dumanın mangaldan kaynaklandığı anlaşıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda saat 19.00 sularında 7 katlı bir apartmanın çatısında dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine geldi.

Yangın ihtimaline karşı iki farklı itfaiye istasyonundan toplamda 7 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada yoğun dumana çatı katında yapılan mangalın neden olduğu belirlendi.

Olay bütün mahalle sakinlerini endişelendirirken itfaiye ekipleri normal mesailerine geri döndü.