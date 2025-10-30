Olay, 17 gün önce Körfez Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’nde gerçekleşti. Fabrika işçisi İsmail Yılmaz, arkadaşı E.A.’nın isteğiyle çatıdaki arızayı kontrol etmek için evine gitti. Arıza incelemesi sırasında dengesini kaybeden Yılmaz, ikinci kattan düştü. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, 17 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Bugün hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip, cenaze Erikli Köyü Mezarlığı’nda defnedildi.
Çatıdan düşen işçiden 7 gün sonra acı haber
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, arkadaşının evinde çatı tamiri için çıktığı ikinci kattan düşen İsmail Yılmaz (38), hastanede 17 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak: DHA