Çatıdan düşen reklamcı kurtarılamadı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde önceki gün, ölçü almak için gittiği iş yerinin 7 metrelik çatısından düşen reklamcı Murat Kartal (28) ağır yaralandı.
İlk müdahalesi Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Trabzon’daki Kaşüstü Hastanesinde sevk edilen Kartal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Nişanlı olduğu ve Ağustos ayında düğün yapacağı öğrenilen Kartal’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip merkez Kemaliye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirler mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.