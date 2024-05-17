Çatıdan düşen reklamcı kurtarılamadı

Kaynak: İHA
Çatıdan düşen reklamcı kurtarılamadı
Gümüşhane’de tabela ölçüsü almak için çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralanan reklamcı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde önceki gün, ölçü almak için gittiği iş yerinin 7 metrelik çatısından düşen reklamcı Murat Kartal (28) ağır yaralandı.

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İlk müdahalesi Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Trabzon’daki Kaşüstü Hastanesinde sevk edilen Kartal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

aw206818-03.jpgNişanlı olduğu ve Ağustos ayında düğün yapacağı öğrenilen Kartal’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip merkez Kemaliye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirler mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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