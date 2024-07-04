Çatlayan binada şok iddia

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çatlayan binada şok iddia

Esenler'de bir binanın temel kazısı sırasında bitişikteki binada bulunan çatlakların artması nedeniyle 6 aile tahliye edildi. Çatlakların oluştuğu binanın son 2 katının kaçak yapıldığı ortaya çıktı.

Esenler'de bitişik nizamda bulunan binaların arasındaki yerde temel kazı gerçekleştirildi. Temel kazı sırasında bitişikteki bir bina var olan çatlaklar giderek büyümeye başladı.

Esenler Belediyesi'ne bağlı ekipler çatların büyüdüğü apartmanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak’ta bulanan çatlak binada oturanlar tahliye edildi.

Tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 5 aile, toplam 17 vatandaş bir otele yerleştirildi. 7 kişiden oluşan bir aile ise akrabalarının yanında kalmayı tercih etti.

Belediye teknik ekipleri 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacak. Bu ölçümler sonunda binanın akıbeti belli olacak.

Binanın, Esenler ilçe olmadan bölgenin Bakırköy'e bağlı olduğu dönemlerde 1988 yılında inşa edildiği ve son iki katının kaçak olduğu açıklandı.

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