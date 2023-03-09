Cavailers deplasmanda Garland ile güldü

Cleveland Cavaliers, Miami-Dade Arena'da Miami Heat'i 104-100 mağlup etti.



Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, yedi asist ve iki top çalmayla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Donovan Mitchell 18 sayı, 4 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile oynarken, Evan Mobley 15 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile, Jarrett Allen ise 15 sayı ve 12 ribaundla maçı tamamladı.



Heat tarafında Jimmy Butler 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamlarken, Tyler Herro 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı.