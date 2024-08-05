Cavit Çağlar: Türkiye S-400’leri satmalı, müşterisi hazır

Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cavit Çağlar, T24’ten Cansu Çamlıbel’e, S-400’lerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

- Rusya ile Türkiye arasındaki en büyük diplomatik krizde başrol oynamış bir siyasetçi olarak S-400’ler konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye parasını verdi getirdi ama kullanamıyor. Bu nedenle de ABD’nin türlü yaptırımına maruz kalıyor. Ne olacak o iş sizce?

Onun düzelmesi lazım. Ben olsam S-400'leri satarım.

- Kime?

Var müşteri, hazır.

- Azerbaycan mı?

Yok canım, Pakistan alır, Hindistan alır.

- Türkiye’den direkt mi satın alacaklar?

Bizden alır, niye olmasın?

- Peki buna Putin izin verir mi?

Konuşacaksın. Ben olsam şu anda bunları Türkiye’den çıkartırım. F-16'ları niye vermiyorlar? S-400 yüzünden vermiyorlar. Biz ikincisini, üçüncüsünü de alacaktık veyahut da burada yapılacaktı. Yapamıyorsun. Burada bir çıkış yolu bulacaksın. Rusya ile çok iyi diyaloğumuz var. Yapılacak olan şey en kısa zamanda oturup anlaşmak. Diyeceğiz ki, “Ben NATO üyesiyim, NATO'nun kurallarına göre bunu NATO’ya karşı kullanamıyoruz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ben bunu kullanamıyorum. Bunu elden çıkarmam lazım." Anlaşılır bunda ya.

- Siz böyle bir karar verilse, Putin'i ikna etmek için yeni bir rol üstlenmek ister misiniz?

Ben değil, devlet yapacak onu. Benim bu işlere gücüm yetmez. Bu, tamamen devleti yönetenlerin yapacağı bir şeydir. Ben vatandaş Cavit Çağlar olarak diyorum ki; bundan kurtulalım. Bunu yaparsan, F-16’ları da alırsın, F-35’leri de alırsın. Amerika'yla uzlaşmamız lazım. Amerika diyor ki “Bunu istemiyorum ben arkadaş.” NATO'dan çıkamayız. Bunu göreceğiz. Diyalogla bu işi çözeriz. Rusya bu konularda bizi mazur görür. Bu konuda viraj almamız lazım. NATO üyesiyiz, sebebi var. NATO’dan çıkmayacağıma göre, viraj almamız lazım.