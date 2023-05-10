Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.

ÇAVUŞOĞLU, İRANLI MEVKİDAŞI ABDULLAHİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abdullahiyan ile yaptıkları görüşmenin gündeminde, Suriye, üst düzey ziyaretlerin yanı sıra Türkiye ile İran arasında ekonomik ve enerji işbirliğinin yer aldığını belirtti.