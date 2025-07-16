Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Konya Doğanhisar’da 3 gün önce ormanda çıkan yangın ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuğun yaktığı ateş sonrası çıktığı öne sürülen yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde pazartesi günü saat 11.00 sıralarında dağlık bölgedeki ormanda yangın çıktı. Valilik koordinasyonunda başta Orman Bölge Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri olmak üzere 476 personel ve 191 araç görevlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden 1 uçak ve 3 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Helikopterlerin yakıt ikmali ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gerçekleştirildi. İlk gün 30 derecelik sıcaklık ve saatte 10 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle alevler, Ketenli Yaylası'na doğru ilerledi. Yangının 3'üncü gününde alevler, Ketenli Yaylası sınırında kontrol altına alındı. Ekipler Davras ve Ketenli arasındaki ormanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.

Yangına ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Hayvan otlatan çocuğun, ormanın yaklaşık 50 metre yakınında çay demlemek için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlendi.

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

Çay ateşi ormanı yaktı! Konya'da yangın felaketi: 1 kişi gözaltına alındı

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