Çay bahçesindeki kavga kanlı bitti! Sandalyeyi başında parçalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ Çorlu’da bir kafede yaşanan tartışma kanlı bitti. M.K, küfür ettiğini iddia ettiği H.Y’nin başında sandalyeye kırdı. Y, kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Parkta bulunan bir polis olaya müdahale ederek olay yerine ekip çağırdı.

Olay, Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı yakınlarındaki Park Kafe'de meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., çay bahçesinde oturan M.K.'nın yanına yaklaşarak henüz bilinmeyen bir nedenle laf attı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirine girdi. Kendisine küfür edildiğini öne süren M.K. öfkesine hakim olamayarak H.Y.'nin başına sandalye ile vurdu.

Yaralanan H.Y. kanlar içinde kaldı. Çıkan kavga, çevrede bulunan komiserin araya girmesiyle önlendi. Yaralı H.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da çay bahçesinde kan aktı

Tekirdağ’da çay bahçesinde kan aktı

Tekirdağ’da çay bahçesinde kan aktı

Son Haberler
Gedson Fernandes'ten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çaldılar
Gedson Fernandes'ten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çaldılar
Ayak bileğindeki bu belirtiye dikkat! Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Ayak bileğindeki bu belirtiye dikkat! Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Cumhurbaşkanı korumaları bırakıp halk plajına girdi!
Cumhurbaşkanı korumaları bırakıp halk plajına girdi!
Çin'de yağış felaketi! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Yağış onlarca kişinin hayatını aldı
Avrupa borsaları negatif seyrediyor (1 Ağustos 2025)
Avrupa borsaları negatif seyrediyor