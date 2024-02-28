Çay içerken 10 santimle ölümden döndü

Kaynak: DHA
Çay içerken 10 santimle ölümden döndü
Düzce’de Mustafa Aktepe isimli vatandaş, çay ocağında oturduğu esnada, yanına domuz kurşunu olarak bilinen yorgun mermi düştü. Merminin kendisini 10 santimle sıyırdığını ileten Aktepe, şans eseri hayatta kaldı.

Düzce’de meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Mustafa Aktepe, çay ocağında otururken yanına domuz kurşunu olarak bilinen 12 kalibrelik av tüfeği mermisi düştü. Tavanı delerek yanına düşen yorgun mermiyi gören Aktepe, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, mermiyi incelemek ve tüfeği ateşleyenleri belirleyebilmek amacıyla çalışma başlattı.

duzce-cay-ocaginda-oturdugu-sirada-yanin-18864-1.jpg

10 SANTİMLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gelen merminin kendisini 10 santimle sıyırdığını vurgulayan Aktepe, “Çay ocağında oturuyorduk. Oturduğum yerde pat diye bir ses geldi. Yanıma kurşun düştü. Yorgun mermi. Tavanı delmiş, aynı olduğum yere düştü” ifadelerini kaydetti.

Olaya tanklık eden Ali Gülaçtı ise, “Tavanı delerek düşmüş. Domuz kurşunu diye tabir ettiğimiz yorgun mermi. Mustafa abiyi 10 santimetre ile sıyırmış. Gerçekten bu işin sonunda kötü sonuçlar olabilirdi” dedi.

duzce-cay-ocaginda-oturdugu-sirada-yanin-18864-2.jpg

duzce-cay-ocaginda-oturdugu-sirada-yanin-18864.jpg

Son Haberler
Mezarlıkta otlar yandı Yerel Haberler
Mezarlıkta otlar yandı
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı Gündem
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı
Fed yetkilisinden faiz mesajı Ekonomi
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Papa hastaneye kaldırıldı Dünya
Papa hastaneye kaldırıldı
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi Sağlık
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak Ekonomi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor?