Çay içerken 10 santimle ölümden döndü

Düzce’de meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Mustafa Aktepe, çay ocağında otururken yanına domuz kurşunu olarak bilinen 12 kalibrelik av tüfeği mermisi düştü. Tavanı delerek yanına düşen yorgun mermiyi gören Aktepe, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, mermiyi incelemek ve tüfeği ateşleyenleri belirleyebilmek amacıyla çalışma başlattı.

10 SANTİMLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gelen merminin kendisini 10 santimle sıyırdığını vurgulayan Aktepe, “Çay ocağında oturuyorduk. Oturduğum yerde pat diye bir ses geldi. Yanıma kurşun düştü. Yorgun mermi. Tavanı delmiş, aynı olduğum yere düştü” ifadelerini kaydetti.

Olaya tanklık eden Ali Gülaçtı ise, “Tavanı delerek düşmüş. Domuz kurşunu diye tabir ettiğimiz yorgun mermi. Mustafa abiyi 10 santimetre ile sıyırmış. Gerçekten bu işin sonunda kötü sonuçlar olabilirdi” dedi.