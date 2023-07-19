Çay nasıl içilmeli

Prof. Canan Karatay, Türkiye’de en çok tüketilen içecek olan çayın nasıl içilmesi gerektiğini söyledi ve uyarı…

Çay nasıl içilmeli

Prof. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden yine düşmedi. Günün her saati neredeyse sürekli tüketilen çayın önemli bir zararını hatırlatan Karatay, dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

ÇAYIN ZARARI

Çay doğru ve kararında tüketildiğinde vücut için faydası var. Yapılan çalışmalarda şekersiz tüketilen çayın kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca çay bağırsak sağlığını da iyileştirmekte. Şekersiz içilen çayın kan şekeri seviyesini de düşürdüğü bir gerçek. Odaklanmayı da artıran bir içecek olan çay birden çok faydası olan bir içecek. Ancak çayın az bilinen hatta hiç bilinmeyen zararı da var. İşte o zararlar:
Kansızlık ve demir eksikliğine yol açıyor.
Mide bulantısı,
Baş ağrısı yapıyor
Sinir bozukluğu yapıyor
Aşırı çay içimi kalpte çarpıntı. elde titremeye yol açıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, “Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmeli kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar'' diye konuştu…

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