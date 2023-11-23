Çay ocağı saldırısında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Olay, dün gece Yurtbaşı Beldesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şahıslar, pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. Çay ocağında vücuduna saçmalar isabet eden M.A. ve R.Ç. yaralandı. Sonrasında A.Ç. ve Ö.Ç. de aynı kişiler tarafından darp edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda saldırının A.D., F.D. ve M.Ö.D.’nin yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda olayda kullanılan 2 adet av tüfeğinin de ele geçirildiği bildirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elazığ T Tipi