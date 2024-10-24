Çay ocağında öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çay ocağında öldü

Bursa'da 53 yaşındaki Burhan Örnek, merdiven altındaki çay ocağında ölü bulundu. Örnek'in kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından belli olacak.

Olay, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta bulunan apartmanın merdiven boşluğundaki çay ocağında meydana geldi. Burhan Örnek (53) apartmanın merdiven boşluğundaki çay ocağında bulunan koltukta uyuya kaldı. Sabah aparman sakinleri kontrol etmek için yaklaştıkları adamın hareketsiz yattığını gördüler. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Örnek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çay ocağında öldü

Çay ocağında öldü

Çay ocağında öldü

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