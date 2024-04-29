Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu

Kaynak: İHA
Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran şahsı tabanca ile vurdu. Vurulan şahıs yaralandı.

Alınan bilgiler çerçevesinde, E.Ö. isimli şahıs Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'ta faaliyette olan çay ocağının camını bilinmeyen bir nedenden dolayı kırdı.

Yaşanan olay sonrasında E.Ö. ile iş yeri sahibi arasında tartışma oldu.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın alevlenmesiyle iş yeri sahibi, tabanca ile E.Ö'ye ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi.

Kasıktan yaralanan E.Ö., olay yerindeki ilk müdahale sonrasında Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, esnafın ise olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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