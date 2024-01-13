Çay servisinde üzerine kaynar su dökülünce soluğu mahkemede aldı. Otobüs firması tazminat ödeyecek

Kaynak: AA
Çay servisinde üzerine kaynar su dökülünce soluğu mahkemede aldı. Otobüs firması tazminat ödeyecek
İzmir’de şehirlerarası sefer yapan bir otobüste çay servisi sırasında üzerine kaynar su dökülen kadın yolcuya firmanın 26 bin 76 lira tazminat ödemesine karar verildi.

Otobüs yolculuğu sırasında çay servisi yapılırken, bir kadın yolcunun üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaşanan talihsiz olay, tazminat davasına konu oldu.

İzmir’de gerçekleşen bu olayda, Melahat Köseoğlu adlı yolcu, ikinci derecede yanıklarla hastanede 12 gün tedavi gördü ve daha sonra otobüs firmasına karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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İlk derece mahkemesi, firmanın kusurlu olduğuna hükmederek, Köseoğlu’na 1.076 TL maddi ve 7.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ancak, Köseoğlu ve firmanın avukatları kararı temyize götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, manevi tazminatın miktarını yetersiz buldu ve toplamda 26.076 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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Bu karar, Türkiye’deki tüketici haklarının korunması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor ve benzer durumlar için emsal teşkil edebilir.

Olay, hizmet sağlayıcıların müşteri güvenliğine vermesi gereken önemi ve olası ihmallere karşı sorumluluklarını vurgulamaktadır.

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