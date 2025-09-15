Çaya zam şoku! Bilecik'te fiyatlar 12,5 TL oldu

Bilecik merkez, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası’na sunduğu zam talebi incelenerek, 10 TL olan çay fiyatları bugünden itibaren 12,5 TL’ye çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Genel Sekreteri Harun Dilek, maliyetlerin artmasıyla esnafın çaya zam istediğini belirterek, “Bilecik il genelinde kahvelerde, kıraathaneler ve benzeri işletmelerde çay fiyatlarına 2,5 TL zamlandı. 10 TL’ye satılan çay 12,5 TL olarak güncellendi” dedi.