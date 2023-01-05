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Çaybaşı SYDV Geçici 4 işçi alacak

Çaybaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:14
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Çaybaşı SYDV Geçici 4 işçi alacak

Çaybaşı SYDV Geçici 4 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çaybaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

 

1. Türk Vatandaşı olmak

2.Eğitim durumu lise mezunu ve üzeri olanlar tercih nedenidir.

3.Çaybaşı İlçesinde ikamet etmek, 18-45 yaş arasında olmak

4. Sosyal iletişim beceresine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

3. Nüfus cüzdanı sureti,

4.2 adet vesikalık fotoğraf,

5. Varsa iş deneyim belgeleri,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına dair Sağlık Raporu, (Aile Hekiminden alınabilir)

7- Sabıka kaydı. (Kamuya verilmek üzere)

8-Erkek alınacak personel için en az B sınıfı ehliyetine sahip olmak. Aktif araç kullanabiliyor olmak.

 

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