Çayeli’nde otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada, Emine Güven'in kullandığı 53 ACL 845 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru seyrederken kontrolünü kaybederek yol kenarındaki 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Emine Güven ile araçta bulunan Havva Erdem (70), Dursun Erdem (72), Gülsüm Çiftçi (64) ve Safiye Ergin (70) yaralandı.
AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ancak yapılan incelemeler sonucunda Sefiye Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, halatlarla sedyelere sabitlenerek yaklaşık 150 metrelik mesafe kat edilerek ambulansa ulaştırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Sefiye Ergin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.