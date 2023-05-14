ÇAYKUR 3 günde 730 ton yaş çay aldı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu yıl Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasat edecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgenin önemli kısmında yaş çay, hasat için henüz yeterli olgunluğa ulaşamadı.

ÇAYKUR, alımların Artvin ve Rize'nin bir kısmında başlamasının ardından 3 günde 730 ton yaş çay aldı. Günlük 9 bin 250 ton yaş çay işleme kapasitesi bulunan 49 fabrikanın ise 4'ünde yaş çay işleniyor.

Yaş çay alımına yarın da devam edileceği bildirildi.