Çaykur Rize: 3 Gaziantep FK: 1

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Çaykur Rize: 3 Gaziantep FK: 1
Çaykur Rizespor; Gaziantep FK'yı 1-0 geriden gelip 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasındaki karşılaşmada; Çaykur Rizespor kendi evinde Gaziantep FK’yi ağırladı ve 3-1’lik skorla galip geldi.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede; Gaziantep FK’nın tek golünü 54. dakikada Deian Sorescu attı.

Rizespor, 64. dakikada Gaziantep FK oyuncusu Salem M’Bakata’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Ev sahibi takımın galibiyetini perçinleyen goller ise 84. dakikada Ibrahim Olawoyin ve maçın son anlarında, 90+7. dakikada Altin Zeqiri’den geldi.

Rizespor adına Jonjo Shelvey, 71. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla, son beş maçında dört mağlubiyet yaşayan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, puanını 42’ye çıkardı.

Öte yandan, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu mağlubiyetle 31 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Çaykur Rizespor, İstanbulspor’a konuk olacakken, Gaziantep FK evinde Alanyaspor’u ağırlayacak.

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