Çaykur Rizespor'dan Serdar Aziz açıklaması

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'i transfer edecekleriyle ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakır, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Aziz çok değerli bir oyuncu; ama gündemimizde yok. Biz zaten stoper mevkiisinde yeterince oyuncuya sahibiz. Dolayısıyla Serdar Aziz'in transferi gündeme gelmedi. Şu anda böyle bir transferi düşünmüyoruz.

Emirhan Topçu için Beşiktaş'tan teklif alıp almadığımız konusu bize son günlerde çok sık soruluyor. Hayır, Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok. Las Palmas'la dün bir görüşmemiz oldu ve şu an itibarıyla kesin bir karara varmış değiliz. Las Palmas'la olan görüşme kapandı da diyemeyiz, anlaşma ile sonuçlandı da diyemeyiz. Onlar tekliflerini iletti, biz de beklentimizi söyledik. Biri İspanya'dan diğeri de İtalya'dan 2 kulüp daha Emirhan'ı istiyor. Emirhan altyapımızdan yetişti ve takım kaptanımız oldu. Bizim için çok önemli, onun değerini herhangi bir parasal ölçüye bağlayamayız. Tamamen onun başarısı adına hareket ediyoruz.

Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kadromuza 4-5 oyuncu daha katacağız. Rizespor'u bu sezon daha güçlü hâle getireceğiz. Hem ligde hem kupada iddialıyız. Yurtdışı kamp çalışmaları devam ediyor. Yeni transferlerimiz takıma çok çabuk adapte oldu. Takımı büyük ölçüde koruduk. Ali Sowe ve Papanikolau takımla birlikte çalışyor. Bu sezon herkes daha güçlü bir Rizespor izleyecek."