Çaykur Rizespor’un stadını su bastı. Fırtına ve dev dalgalar fena vurdu

Rize’de dün akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü.

ÇAYKUR DİDİ STADI’NI SU BASTI

Kentteki fırtınada dev dalgalar, Engindere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki Çaykur Didi Stadyumu kapalı otoparkına girdi.

Su ve çamurla dolan otopark geçici olarak kullanıma kapatıldı. Ekipler, temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Konuyla ilgi kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Çaykur Didi Stadyumu'ndaki kapalı otoparkta hasar oluşmuştur. Bu nedenle Çaykur Rizespor-Tümosan Konyaspor maçında stadyum altında yer alan otopark kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.